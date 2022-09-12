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«Реал» поздравил Алькараса с победой на US Open

Испанец взял титул «Большого Шлема» впервые в карьере.
12 сентября 2022 09:40
автор: Александр Шульгин

Мадридский «Реал» опубликовал поздравление в адрес испанского теннисиста Карлоса Алькараса, выигравшего US Open.

«Поздравляем с исторической победой, Карлос Алькарас. Мы гордимся, что такой великий болельщик «Реала» выиграл свой первый турнир «Большого шлема» и стал самым молодым теннисистом в истории, достигшим первого номера в рейтинге ATP. Поздравляем!», - написала пресс-служба «сливочных» в своих соцсетях.

В финале турнира 19-летний спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча продолжалась три часа 20 минут и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 в пользу испанца.

Таким образом, Алькарас станет первой ракеткой мира по итогам турнира, обойдя россиянина Даниила Медведева.

источник: ФК «Реал»
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