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«Барселона» одержала минимальную победу над «Сельтой» в 8-м туре чемпионата Испании

Через неделю – «эль классико».
«Барселона» одержала минимальную победу над «Сельтой» в 8-м туре чемпионата Испании
09 октября 2022 23:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Барселона"

«Барселона» в домашнем матче восьмого тура испанской примеры победила «Сельту» со счетом 1:0.

В составе «сине-гранатовых» на 17-й минуте забил Педри.

Таким образом, команда Хави набрала 22 очка и возглавила турнирную таблицу, клуб из Виго остался с 10 очками на 11-м месте

В следующем туре «Сельта» 16 октября примет «Реал Сосьедад», а «Барселона» в этот же день сыграет в гостях с «Реалом» из Мадрида, который уступает каталонцам по дополнительным показателям.

Примера

8-й тур

«Барселона» (Барселона) – «Сельта» (Виго) – 1:0

Гол: Педри, 17

источник: «Советский спорт»
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