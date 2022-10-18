«Химки» выйдут на матч ФОНБЕТ Кубка России с «Локомотивом» в ретроформе (фото)

Футболисты «Химок» выйдут на предматчевое построение перед игрой четвертого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России против «Локомотива» в ретроформе. Об сообщает пресс-служба подмосковной команды.

По информации источника, данная акция приурочена к 26-летию победы в чемпионате России среди любительских клубов, которую клуб одержал 19 октября 1996 года, получив право сыграть в третьей лиге. После этого было подписано постановление о создании профессионального футбольного клуба.

Напомним, что после трех туров «Химки» с одним очком замыкают таблицу группы А, «Локомотив», набравший пять очков, идет третьим.

В следующий круг Кубка России напрямую выходят команды, занявшие первые два места в группе, а обладатель третьего места отправляется в стадию плей-офф Пути регионов.