«Лион» выиграл товарищеский матч у «Ливерпуля», пропустив гол на первой минуте

Французский «Лион» выиграл товарищеский матч у английского «Ливерпуля». Встреча на стадионе «Аль Мактуб» в Дубаи завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.

Счет был открыт уже на первой минуте. Отличился игрок «Ливерпуля» Фабио Карвалью. На 14-й минуте «Ливерпуль» мог удвоиться преимущество, но Мохаммед Салах не забил пенальти.

«Лион» сравнял счет на 41-й минуте благодаря голу Александра Ляказетта. Во втором тайме на 65-й минуте отличился Брэдли Баркола, а на 82-й Ляказетт сделал дубль, установив окончательный счет.

«Лион» набрал в 15 играх 21 очко и занимает 8-е место в чемпионате Франции, игры которого возобновятся 28 декабря.

«Ливерпуль» в 14 играх завоевал 22 очка и находится на 6-м месте Английской премьер-лиги. Игры АПЛ возобновятся 26 декабря.