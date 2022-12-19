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«Месси и Мбаппе - невероятные футболисты»: Вудкрофт рассказал, что насладился финалом ЧМ-2022

Победу на турнире одержала сборная Аргентины.
19 декабря 2022 14:41

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от просмотра финала чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Франции (3:3, пен. 4-2).

«Ни за кого не болел. В обеих командах играют невероятные футболисты: Месси и Мбаппе. Просто наслаждался игрой», - приводит слова специалиста пресс-служба белорусского клуба.

Добавим, что Лионель Месси был признан лучшим игроком мирового первенства, а Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.

источник: ХК «Динамо» (Минск)
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