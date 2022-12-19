«Месси и Мбаппе - невероятные футболисты»: Вудкрофт рассказал, что насладился финалом ЧМ-2022

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от просмотра финала чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Франции (3:3, пен. 4-2).

«Ни за кого не болел. В обеих командах играют невероятные футболисты: Месси и Мбаппе. Просто наслаждался игрой», - приводит слова специалиста пресс-служба белорусского клуба.

Добавим, что Лионель Месси был признан лучшим игроком мирового первенства, а Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира.