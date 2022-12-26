Мбаппе требует подписать Кейна, продать Неймара, назначить Зидана

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен остаться в составе чемпионов Франции только в случае выполнении трех его условий, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, 24-летний француз потребовал от руководства клуба продать нападающего Неймара. Летом этого года «ПСЖ» пытался уже продать бразильца, но не смог этого сделать.

Мбаппе также выдвинул условие подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, чей контракт истекает в 2024 года, и пригласить в качестве тренера Зинедина Зидана.

Журналисты отмечают, что Мбаппе готов покинуть клуб или летом следующего года, или после окончания контракта на правах свободного агента, если его условия не будут выполнены.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.