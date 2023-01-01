Овечкин признан НХЛ главной звездой декабря

НХЛ признала нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина первой звездой декабря.

Напомним, что благодаря 13 голам Овечкин вышел на второе место в таблице снайперов за всю историю НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 88 шайб, также на счету 37-летнего россиянина девять очков за голевые передачи.

Второй звездой месяца назван форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набравший в декабре 31 (14+17) очко.

Третьем хоккеистом месяца назван нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, на его счету 22 (13+9) очка, включая пента-трик в матче с «Коламбусом» (9:4).