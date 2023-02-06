Все спортивные соревнования в Сирии и Турции прекращены на неопределенный срок

Все спортивные соревнования в Турции и Сирии прекращены на неопределенный срок, сообщают соответствующие министерства двух государств. Это решение связано с продолжающимися сильными землетрясениями в регионе.

Эпицентр землетрясения силой 7,4 балла, произошедшего в ночь с 5 на 6 февраля, находился в турецкой провинции Кахраманмараш, толчки ощущались на территории Сирии и Ирака.

6 февраля днем произошло новое землетрясение силой 7,7 балла. Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил о 900 погибших и более 6000 раненых в Турции, в Сирии также отмечены человеческие жертвы.

Ранее европейская федерация футбола (УЕФА) выразила соболезнования народам Сирии и Турции. «Все мысли УЕФА и европейского футбольного сообщества с народами Сирии и Турции, со всеми, кто пострадал от разрушительных землетрясений», - говорится в опубликованном заявлении.