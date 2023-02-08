Лунин, Модрич и Кроос – в стартовом составе «Реала» на полуфинальный матч клубного ЧМ

Сегодня, 8 февраля, мадридский «Реал» и египетский «Аль-Ахли» сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира.

Встреча пройдет на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За час до начала игры «сливочные» представили стартовый состав. Он выглядит следующим образом: Лунин, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Начо, Чуамени, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго.

Добавим, что в другой паре за выход в финал поспорят бразильский «Фламенго» и саудовский «Аль-Хиляль».