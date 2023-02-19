Желания минимум, в обороне бардак. Игра ЦСКА против «Рубина» на сборах настораживает

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Вот и завершаются зимние сборы российских клубов. Уже на следующей неделе большинству из них предстоит возобновить сезон матчами на Кубок России. Так что, например, для ЦСКА матч с «Рубином» был генеральным смотром.

Тем удивительнее состав, который с первых минут выпустил Владимир Федотов. Так, в основе появились вратарь Владислав Тороп и полузащитники Кирилл Глебов и Матвей Лукин. Глебов занял позицию левого латераля, а Мойзес отправился в тройку центральных защитников к Лукину и Виллиану Роше. А вот Саша Зделар и Хесус Медина в запасе уже не удивляют.

Интересно было взглянуть и на то, в каком виде подходит к весне «Рубин», перед которым стоит задача возвращения в РПЛ. Как вы помните, Леонид Слуцкий сразу после завершения первой части сезона подал в отставку, так что командой руководит не очень известный широкой публике, но имеющий очень хорошую репутацию у специалистов Юрий Уткульбаев.

В его выборе обращали на себя внимание опытнейшие тезки Александры Беленов и Мартынович, а также Олег Иванов, плюс знакомые нам по РПЛ Илья Самошников, Алексей Грицаенко, Александр Ломовицкий и Джоэль Фамейе. А вот Алана Дзагоева не оказалось даже в заявке, и он просто наслаждался футболом, сидя рядом с травмированным Игорем Дивеевым.

ИВАНОВ ПОКАЗАЛ КАРРАСКАЛЮ, КАК БИТЬ ПЕНАЛЬТИ

На старте встречи армейцы провели серию перспективных атак, одна из которых завершилась ударом Самошникова локтем в голову Ивану Облякову. Арбитр без промедления указал на «точку», а вот потом началось интересное. К мячу подошел Федор Чалов, но лидер красно-синих Хорхе Карраскаль попросил партнера уступить ему право удара… и проиграл дуэль Беленову – главному специалисту по 11-метровым среди российских вратарей. Пусть игра неофициальная, но это минус в карму и нашего представления о форме колумбийца.

Казанцы предъявили то, что наработали на сборах, к середине тайма. В первую очередь, им хорошо удаются стандарты, и тут не очень понятно, игроки «Рубина» так хороши или москвичи так сильно не дорабатывали. В первый раз после резаной подачи Александра Ломовицкого на мяч классно выскочил нападающий Мераби Уридия (чуть мимо дальней штанги), а затем 36-летний Иванов мягко набросил в центр штрафной, откуда Грицаенко по удивительной дуге отправил мяч под перекладину.

Дивееву оставалось только недоумевать действиям партнеров. Еще в одном эпизоде полузащитник Руслан Безруков накрутил двоих и из штрафной пробил точно по центру. В тот раз Тороп справился, но и он был бессилен, когда за удар по лицу Фамейе арбитр поставил пенальти в его ворота, а все тот же Иванов максимально хладнокровно развел его и мяч по разным углам.

ПОЛНЫЙ ТЕЗКА МАКАРОВА И СЫН НИЖЕГОРОДОВА

Вообще ЦСКА в первом тайме знатно разочаровал – отсутствием желания, безалаберностью в обороне, массой проигранных единоборств. Многое из этого прослеживалось и в предыдущих играх, но армейцам зачастую удавалось брать свое за счет класса. Так что неудивительно, что в перерыве Федотов почти полностью поменял состав, за исключением Лукина.

Во втором тайме москвичи за счет свежести перехватили инициативу, но этому сочетанию игроков не хватает взаимопонимания, так что ничего, кроме динамики и преимущества во владении они не предъявили. Запомнились лишь безраздельная принадлежность всех стандартов Медине, красивый удар с угла штрафной Антона Заболотного (Беленов вытащил) да яркий проход Кирилла Ушакова мимо двоих защитников, прерванный грубым подкатом Грицаенко. Полузащитник оставил приятное впечатление. По крайней мере, был самым активным и настырным.

А еще, оказывается, «Рубину» оказалось недостаточно одного Дениса Макарова, проданного после классного сезона в «Динамо», и казанцы обзавелись его полным тезкой 17 лет. Пока рано делать выводы о его перспективах. Просто запишем. Примечателен и выход защитника Константина Нижегородова – сына того самого Геннадия Нижегородова, который в составе «Локомотива» выигрывал два чемпионата и Кубка России и трижды входил в списки 33-х лучших под номером один!

Тот факт, что я об этом так подробно рассказываю, лучшее подтверждение тому, что во втором тайме команды ничем примечательным не отметились. Так что впечатления первой половины армейцам стереть не удалось. Думаю, болельщиков игра ЦСКА на сборах совершенно не вдохновила. Посмотрим, что будет в матчах Кубка России с «Краснодаром». Первая игра уже в четверг.

Товарищеский матч

ЦСКА – «Рубин» - 0:2 (0:2)

Голы: Грицаенко, 26 – 0:1. О. Иванов, 29 – с пенальти – 0:2.

Нереализованный пенальти: Карраскаль, 10 (вратарь).

ЦСКА (1-й тайм): Тороп, Роша, Мойзес, Гаич, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Лукин, Карраскаль, Чалов.

ЦСКА (2-й тайм): Тороп, Щенников, Ушаков, Носков, Мухин, Кисляк, Лукин, Медина, Зделар, Ермаков, Заболотный.

«Рубин»: Беленов, Самошников (Рожков, 54), Грицаенко (Нижегородов, 77), Мартынович, Ширяев (Ашурматов, 64), Попов, О. Иванов (Апшацев, 46), Берзуков, Ломовицкий (Макаров, 61), Уридия (Костюков, 81), Фамейе (Митков, 46).

Предупреждения: Безруков, 8. Ширяев, 44.