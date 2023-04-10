Поварницын считает, что Fan ID усложняет людям жизнь

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился мнением об обязательном наличии паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных стадионов России не период проведения матчей чемпионата.

«Не хотелось бы, чтобы в биатлоне также ввели Fan ID. Этот документ лишь отпугивает людей от просмотра спортивных соревнований. К любому посещению спортивных мероприятий приходится готовится. Требуется время, чтобы получить разрешение, а это только усложняет твою жизнь. Не могу знать, как это помогает безопасности, но интерес людей к спорту из-за Fan ID гаснет», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

Напомним, что закон об обязательном наличии Fan ID у футбольных болельщиков вступил в силу летом 2022 года.