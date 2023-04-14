Траньков назвал унизительной процедуру оформления Fan-ID

Олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков объяснил, почему не стал оформлять себе Fan-ID и считает эту процедуру унизительной.

«Вообще не понимаю: серьезно? Мне нужно свою личность подтвердить еще и пойти в МФЦ с паспортом - доказать, что я - Максим Траньков? Я вот в этот момент сказал: «Вы что, издеваетесь?» Я должен сесть в машину, приехать из-зa гopoдa, постоять в московских пробках, чтобы приехать в МФЦ, чтобы там подтвердить свою личность? Я в принципе считаю унизительным подтверждать свою личность», - сказал спортсмен в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Напомним, что с 1 декабря Fan ID необходим для попадания на любой матч РПЛ. Для того, чтобы оформить карту болельщика, необходимо обратиться в МФЦ для того, чтобы подтвердить свою личность.

После того, как нововведение заработало на российских аренах, фанаты практически всех клубов объявили о бойкоте посещению стадионов, а посещаемость чемпионата России снизилась в разы.