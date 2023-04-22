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Защитник «Химок» Скворцов рассказал, за счет чего команда победила «Торпедо»

Подмосковный клуб выиграл со счетом 4:2.
22 апреля 2023 18:08

Защитник «Химок» Лев Скворцов дал комментарий после победы своей команды над «Торпедо» (4:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

«За счет чего победили? К нам пришел хороший тренер, мы отлично тренируемся. Все, что он сказал перед игрой о тактике и плане, мы выполнили. Поэтому победа», - приводит слова футболиста Sport24.

В составе красно-черных забивали Бутта Магомедов, добив мяч после нереализованного собой пенальти (34-я минута), Резиуан Мирзов, реализовав свой одиннадцатиметровый (59), Владимир Хубулов (63) и Неманья Главчич (67). У «автозаводцев» голами отличились бразилец Андре с пенальти (45+2) и Илья Стефанович (52).

Новая команда Андрея Талалаева набрала 17 очков и подобралась к зоне переходных матчей на расстоянии одного очка. Черно-белые - с 13 очками остались последними.

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи», а «Химки» - на выезде с «Локомотивом». Обе игры пройдут 30 апреля.

источник: Sport24.ru
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