Овечкин посетит матч «Динамо» в честь столетия клуба 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо», который будет посвящен столетию московского клуба.

«Александр Овечкин будет на нашем матче столетия! Самый великий хоккеист и коренной динамовец вместе с нами отметит эту великую дату для нашей команды. Это будет исключительный день! Прекрасные новости!», – пишет пресс-служба «Динамо»

Ранее сообщалось, что 37-летний хоккеист проведет свой четырехмесячный отпуск в России.

Добавим, что празднование столетия «Динамо» запланировано в матче 25-го тура чемпионата России с «Факелом». Игра состоится 28 апреля в Москве.