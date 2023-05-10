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«Милан» и «Интер» устроили пожар на поле. История самого скандального дерби в Лиге чемпионов

День, когда легендарный стадион буквально горел.
«Милан» и «Интер» устроили пожар на поле. История самого скандального дерби в Лиге чемпионов
10 мая 2023 21:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Третий раз в истории в плей-офф Лиги чемпионов сошлись «Интер» и «Милан». Последний раз в истории турнира обе команды встречались в полуфинале в сезоне 2002/2003. Однако, последняя и более памятная очная встреча в четвертьфинале ЛЧ состоялась в 2005 году.

Путь к дерби

Обеим командам без особых усилий удалось добраться до четвертьфинала. На групповом этапе «Милану» удалось обогнать «Вердер», «Валенсию» и «Андерлехт». В свою очередь «нерадзурри» досталась группа по сложнее, но «Барселона» вместе с «Селтиком» и «Шахтером» не стали серьезным препятствием на пути к плей-офф.

Первая стадия плей-офф также не стала проблемной для итальянских команд. Красно-черным удалось переиграть «Порту» во главе с Рикардо Куарежмой, а у «Милана» вышло сломить сопротивление «Манчестер Юнайтед».

Начало противостояния

В первом матче банда «россонери» во главе с Анчелотти, в которой тогда зажигали Шевченко и Каладзе, без особого труда одолела своих заклятых соперников.

На 45-ой минуте голландец Яп Стам открыл счет в матче, а уже на 71-й Шевченко свел шансы «Интера» на проход к минимуму. Усиливало превосходство «Милана» преимущество в виде правила гостевого гола, ведь в этом матче они считались номинальными гостями, хоть и играли на своем стадионе.

Getty Images

За мгновение до безумия

Во втором матче до 71-й минуты подопечные Манчини абсолютно ничего не могли противопоставить своим соперникам, которые благодаря голу Шевченко на 30-й минуте уже выигрывали 1:0. «Интеру» нужно было забивать четыре мяча.

Ход матча переменил гол Эстебана Камбьяссо, который должен был ознаменовать начало еврокубкового подвига. Но Маркус Мерк, главный арбитр того матча, отменил взятие ворот, тем самым перечеркнув все старания команды. Фанаты «нерадзурри» пришли в ярость и начали выплескивать ее на ближайшем игроке «Милана», голкипере Дуде, забрасывая его всем, что попадалось под руку.

Getty Images

Пожар на «Сан-Сиро»

Бразилец пытался очистить поле от посторонних предметов, но на 73-й минуте один из болельщиков зарядил футболисту петардой в левое плечо, голкиперу разумеется понадобилась медицинская помощь. Мерк увел команды в подтрибунное помещение, а через 25 минут предпринял попытку продолжить встречу, но надежды на возобновление матча были порушены сразу.

Ультрас все еще пребывали в ярости и продолжили забрасывать поле пиротехникой. Со стороны это больше напоминало попытку поджечь «Сан Сиро». Помните ту самую фотографию Матерацци и Руи Кошты, смотревшим на окутаное туманом поле. Она появилась в этот самый момент.

УЕФА

«Интеру» присудили техническое поражение. А также обязали провести шесть еврокубковых матчей без присутствия зрителей и оштрафовали на 150 тысяч евро.

источник: «Советский спорт»
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