Гвардиола: «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы сравниться с великим командами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе «горожан» в Лиге чемпионов.

«Команда действительно хороша, но я согласен с прессой и теми, кто считает, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чтобы сравниться с великими командами. Великие команды побеждали в Европе, и делали это не раз. Мое мнение об уровне команды не поменяется после финала Лиги чемпионов, но, чтобы по-настоящему войти в историю, нужно победить.

Почему мы не остановились после четырех выигранных титулов в Английской Премьер-лиге? Потому что лучшие клубы всегда голодны до побед и хотят большего», - приводит слова Гвардиолы Goal.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». В нынешнем сезоне «Сити» стали чемпионами Англии.