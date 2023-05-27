«Большие проблемы в мире создал не Овечкин». Экс-тренер «Вашингтона» поддержал россиянина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поддержал российского нападающего клуба Александра Овечкина, отметив, что команда сплотилась вокруг своего капитана.

«Мы поддерживаем Овечкина. Речь идет о политике, но мы не обсуждаем политику в раздевалке, держимся от этого подальше. В мире сейчас есть большие проблемы, но их создал не Овечкин. Он приехал сюда играть в хоккей, является отличным товарищем, напарником, он любит Вашингтон, любит наших болельщиков. Конечно, он родился в России и прибыл из России, и кто-то пытается привлечь к этому внимание, но мы всегда старались поддержать Александра, он представляет нашу команду. В мире происходят серьезные вещи, но он не имеет к ним никакого отношения», — заявил Лавиолетт во время подкаста The Cam & Stick.

Лавиолетт возглавлял «Вашингтон» с 2020 года, но был уволен в конце этого сезона, в котором клуб занял 13-е место и не попал в плей-офф Кубка Стэнли.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, 37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 894 шайбы.