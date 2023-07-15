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Роман Ротенберг назвал «Зенит» флагманом российского футбола

Накануне петербургский клуб победил в Суперкубке страны.
15 июля 2023 22:36
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России. Петербуржцы обыграли ЦСКА (0:0, пенальти - 5:4).

«Петербургская команда в очередной раз продемонстрировала высочайшее мастерство, профессионализм и чемпионское хладнокровие, вырвав победу в серии пенальти. «Зенит» - флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!» - написал спциалист в своем телеграм-канале.

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.

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