Роман Ротенберг назвал «Зенит» флагманом российского футбола

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Суперкубке России. Петербуржцы обыграли ЦСКА (0:0, пенальти - 5:4).

«Петербургская команда в очередной раз продемонстрировала высочайшее мастерство, профессионализм и чемпионское хладнокровие, вырвав победу в серии пенальти. «Зенит» - флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!» - написал спциалист в своем телеграм-канале.

Добавим, что «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России в своей истории и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю. На счету ЦСКА – семь подобных трофеев.

В сезоне-2022/2023 петербуржцы стали досрочными чемпионами России, а красно-синие – обладателями Кубка страны.