ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Четыре украинских игрока покинули «Севастополь», не сумев получить российские футбольные паспорта

ФИФА и УЕФА считают территории Республики Крым частью юрисдикции Украины.
16 июля 2023 17:27
автор: Александр Поволоцкий

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о проблемах игроков с получением российских футбольных паспортов.

Напомним, в начале июня клуб прошёл аттестацию для участия в дивизионе «Б» Второй лиги на сезон-2023/2024. Также в турнире сможет принять участие ялтинский «Рубин».

«Всего у нaс заявлено 19 футболистов. Те, ктo по критериям не может прoйти, их в команде уже нет. Тaких было четыре футболиста. Кaкие критерии должны были быть соблюдeны? Два: не быть заигрaнным за сборную Украины и — вaжный критерий — иметь близких родственникoв, родившихся на территоpии России», — цитирует Чалого «РБ-Спорт».

Добавим, что «Севастополь» является четырёхкратным победителем премьер-лиги Крымского футбольного союза,

источник: «РБ-Спорт»
Агент Николсона сообщил сроки возвращения форварда в «Спартак»
Ранее ямайский игрок принимал участие в матчах за сборную в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ. 
16.07.2023 17:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» объявил о трансфере Угочукву Иву из «Урарту»
В этом году игрок дебютировал в составе сборной Армении. 
16.07.2023 17:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис назвал главных фаворитов в звании лучшего бомбардира РПЛ-2023/2024
Новый сезон чемпионата России стартует на следующей неделе.
16.07.2023 17:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дивеев может пропустить стартовый матч ЦСКА в новом сезоне РПЛ
Футболист не смог доиграть до конца матч за Суперкубок России.
16.07.2023 17:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» планирует подписать игрока сборной Германии
На клубном уровне футболист играет за «Баварию».
16.07.2023 17:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» может отдать Симонса в аренду в «РБ Лепциг»
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
16.07.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Клаудиньо ответил на вопрос о скором возвращении Вендела в расположение «Зенита»
В данный момент хавбек находится в родной Бразилии.
16.07.2023 16:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоаозиньо допустил, что может вернуться в чемпионат РПЛ
Футболист выступал в России за три клуба.
16.07.2023 16:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В Сербии назвали сумму трансфера Эраковича в «Спартак»
О переходе объявят в ближайшее время
16.07.2023 16:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.