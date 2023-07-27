Семак – о матче с «Ростовом»: будет очень непростая, но хорошая игра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем против «Ростова» во 2-м туре РПЛ. В частности, он рассказал, в каком состоянии пребывает команда.

«Ребята вкатываются в сезон, набирают нужные игровые кондиции. В целом все игроки находятся в разном физическом состоянии», – сказал рулевой питерцев.

Также Семак выразил уверенность, что матч с «Ростовом» будет непростым, так как команда Валерия Карпина играет на хорошем уровне.

«Они и в прошлом году неплохо играли, и в этом подтверждают свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра», – сказал тренер.

Напомним, матч «Ростов» – «Зенит» состоится 29 июля и начнется в 20.00 мск.