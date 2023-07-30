Булыкин прокомментировал ничью в матче «Зенита» и «Ростова»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничейный исход матча второго тура российской Премьер-лиги ежду «Ростовом» и «Зенитом».

«Для «Ростова» это хороший результат. На последних минутах вырвали ничью у чемпиона. Для «Зенита» — приемлемый. Команда на выезде сыграла вничью с таким сложным соперником. Начало чемпионата все же, ничего страшного», - приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

За сине-бело-голубых забитым мячом отметился форвард Матео Кассьерра. Колумбиец забил гол в ворота соперника на 44-й минуте. В добавленное ко второму тайму время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал нападающий хозяев Николай Комличенко (90+4).

Таким образом, «Зенит» поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух матчей. «Ростов» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

6 августа «Зенит» примет на своём поле «Динамо», 5 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».