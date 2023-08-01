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«Селтик» одержал волевую победу над «Атлетиком» в контрольном матче 

Шотландцы одолели испанского соперника со счётом 3:2.
01 августа 2023 23:51
автор: Глеб Шевяков

«Селтик» нанёс поражение «Атлетику» в товарищеском матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу шотландского клуба.

За команду Брендана Роджерса голы забили полузащитник Рео Хататэ (37-я минута), защитник Александро Бернабеи (66) и хавбек Давид Тернбулл (70). В составе испанского клуба забитыми мячами отметились полузащитник Унаи Гомес (2) и форвард Икер Муниаин (38).

Добавим, что на старте сезона в чемпионате Шотландии «Селтик» проведёт домашний матч с «Росс Каунти» (5 августа). В 1-м туре Ла Лиги «Атлетик» на своём поле примет мадридский «Реал» (12 августа).

Товарищеский матч.

«Селтик» (Шотландия) – «Атлетик» (Испания) – 3:2 (1:2)

Голы: Хататэ, 37. Бернабеи, 66. Тернбулл, 70 – Гомес, 2. Муниаин, 38.

источник: «Советский спорт»
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