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Премьер-министр РФ Мишустин выразил своё отношение к футболу

Политик признался, что отдаёт предпочтение другому виду спорта. 
02 августа 2023 21:45
автор: Глеб Шевяков

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как относится к футболу, а также сообщил, что с детства увлекается хоккеем.

«Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его. Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»… Посматриваю, скажем так. Но мне больше нравится хоккей. Так случилось, что с детства им увлекаюсь, он мне больше по душе», – приводит слова 57-летнего политического деятеля «Матч ТВ».

Добавим, что в прошедшем сезоне чемпионом России в футболе стал «Зенит», а в хоккее Кубок Гагарина завоевал ЦСКА.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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