Ковальчук высказался о возможности создать собственный футбольный медиаклуб 

Бывший нападающий СКА, «Вашингтон Кэпиталз» и «Атланта Трешерз» Илья Ковальчук сообщил, что не думает в данный момент о создании своей футбольной медийной команды.

Отметим, что спортсмен попал в заявку клуба «Наши парни» на второй сезон в Медиалиге, однако на поле не появлялся.

«Я был участником команды от РФС. Просто у меня ни разу не получилось приехать. Но это интересный чемпионат, я всячески поддерживаю эту движуху, Это круто. С какими‑то блогерами я лично знаком. Их работа заслуживает уважения. Хочу ли собрать свою медиакоманду? Рано пока», – приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Добавим, Ковальчук является двукратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, а в 2018 году в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.