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Ковальчук высказался о возможности создать собственный футбольный медиаклуб 

Ранее 40-летний хоккеист был заявлен за «Наши парни» в МФЛ.
14 августа 2023 13:13
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий СКА, «Вашингтон Кэпиталз» и «Атланта Трешерз» Илья Ковальчук сообщил, что не думает в данный момент о создании своей футбольной медийной команды.

Отметим, что спортсмен попал в заявку клуба «Наши парни» на второй сезон в Медиалиге, однако на поле не появлялся.

«Я был участником команды от РФС. Просто у меня ни разу не получилось приехать. Но это интересный чемпионат, я всячески поддерживаю эту движуху, Это круто. С какими‑то блогерами я лично знаком. Их работа заслуживает уважения. Хочу ли собрать свою медиакоманду? Рано пока», – приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Добавим, Ковальчук является двукратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, а в 2018 году в составе сборной России стал олимпийским чемпионом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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