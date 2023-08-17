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Захарян тренируется с «Динамо». Ждут ли Арсена в Испании?

Отъезд полузащитника бело-голубых в «Реал Сосьедад» пока откладывается.
Захарян тренируется с «Динамо». Ждут ли Арсена в Испании?
17 августа 2023 12:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Не успели поклонники таланта Арсена Захаряна порадоваться переходу любимого футболиста в клуб испанской Ла Лиги — «Реал Сосьедад», как ленты информационных агентств облетела неожиданная новость. По сообщению ряда источников, Арсен не улетел в Сан-Себастьян для подписания контракта и тренируется с «Динамо».

На первый взгляд эта информация выглядела как чья-то неудачная шутка. Об отъезде Захаряна в Испанию говорилось как о свершившемся факте, более того — общение футболиста с руководством «Динамо» на матче с «Балтикой» многие восприняли как своего рода тёплое прощание с бывшей командой. Но в итоге в вопросе перехода Арсена в «Реал Сосьедад» пока можно поставить лишь многоточие.

РИА Новости

Неизвестное препятствие

В «Динамо» подтвердили факт того, что Захарян в данный момент находится в расположении клуба. «Арсен сегодня вернулся к тренировкам в составе нашей команды в рамках подготовки к матчу с ЦСКА. У него действующий контракт, и «Динамо», как вы знаете, официально не объявляло о переходе», сообщает пресс-служба бело-голубых.

При этом в столичном клубе особо подчеркнули, что все детали перехода футболиста в «Реал Сосьедад» согласованы. При этом в «Динамо» не дали ответа на вопрос, что же именно стало препятствием для немедленного подписания контракта. Туманная формулировка «дальнейшее развитие событий зависит от действий других сторон» лишь ещё больше запутала ситуацию в глазах болельщиков и специалистов.

РИА Новости

Если переход на самом деле согласован, как об этом заявляют в «Динамо», то непонятно, о действиях каких сторон идёт речь. Главный тренер бело-голубых Марцел Личка в недавнем интервью вряд ли бы стал говорить о том, что Захарян одной ногой в Сан-Себастьяне, не получив на это санкции клуба. Такие действия нередко ведут к срыву переговоров, так что подобные заявления делаются, только когда вопрос уже окончательно решён.

Сбудется ли мечта?

Так что с большой вероятностью речь может идти о каком-то одном камне преткновения, который мешает завершить сделку. Ранее среди возможных разногласий назывались два основных фактора. Сообщалось, что сторона игрока настаивает на пятилетнем контракте, а «Реал Сосьедад» готов предложить только четырёхлетнее соглашение. Также появлялась информация, что сан-себастьянцы и представители Захаряна не сошлись в сумме отступных. Нельзя исключать тот факт, что один из этих вопросов так и остался нерешённым — и тогда становится понятно, о каких «других сторонах» говорят в «Динамо».

ФК "Динамо" (Москва)

В этой ситуации обиднее всего становится за самого футболиста. Арсен уже давно хотел попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Но всякий раз на пути его мечты возникают какие-то препятствия — достаточно вспомнить затяжную эпопею с несостоявшимся переходом в лондонский «Челси». Так или иначе, на данный момент Захарян — игрок «Динамо» и готовится к матчу с ЦСКА. А вот вопрос о том, насколько Арсен будет мотивирован и дальше играть за бело-голубых, если его отъезд не состоится в ближайшее время, остаётся открытым.

источник: «Советский спорт»
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