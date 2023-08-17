«Химки» получили запрет на регистрацию новых футболистов от РФС 

«Химкам» запрещено регистрировать новых игроков команды по итогам заседания палаты РФС по делу о трансфере Амира Хамаюни Мохаммада из КАМАЗа.

Отметим, подмосковная команда не выплатила требуемую сумму за переход 27 летнего футболиста.

«Удовлетворить заявление ФК «КАМАЗ» в отношении ФК «Химки» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Амира Хамаюни Мохаммада с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать ФК «Химки» выплатить ФК «КАМАЗ» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста и проценты за задержку выплат по трансферному контракту и применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», – приводит заявление РФС пресс-служба организации.

Напомним, что переход Амира Мохаммада из КАМАЗа в «Химки» состоялся в июле нынешнего года. За команду Андрея Талалаева в текущем сезоне он провёл два матча и не отличился результативными действиями.