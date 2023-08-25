Тарасова: наши футболисты не меняют гражданство, потому что они не востребованы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни. Почему не меняют футболисты? Потому что они не востребованы в мировом спорте», - приводит слова Тарасовой «РБ-Спорт».

С момента отстранения российских спортсменов от международных соревнованиях большое количество спортсменов приняло решение сменить спортивное гражданство.