ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарасова: наши футболисты не меняют гражданство, потому что они не востребованы

Тренер высказалась о решении многих атлетов сменить спортивное гражданство.
25 августа 2023 17:00
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни. Почему не меняют футболисты? Потому что они не востребованы в мировом спорте», - приводит слова Тарасовой «РБ-Спорт».

С момента отстранения российских спортсменов от международных соревнованиях большое количество спортсменов приняло решение сменить спортивное гражданство.

Петржела рассказал, сколько он заработал в «Зените»
Специалист работал в клубе с 2003 по 2006 годы.
25.08.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Акинфеев не выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Оренбургом»
Акинфеев не выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Оренбургом»
Игра 6-го тура РПЛ состоится в Оренбурге.
25.08.2023 17:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий Иглесиас решил не играть за сборную Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку
Нападающий Иглесиас решил не играть за сборную Испании из-за отказа Рубиалеса уходить в отставку
Игрок выставил ультиматум.
25.08.2023 16:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чавес прошел медосмотр для завершения перехода в московское «Динамо»
Чавес прошел медосмотр для завершения перехода в московское «Динамо»
В ближайшее время с мексиканцем будет подписан контракт.
25.08.2023 15:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«У меня идёт кровь из ушей». Давид де Хеа – о пресс-конференции Рубиалеса
Мнение экс-голкипера «Манчестер Юнайтед».
25.08.2023 15:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Нападающий «Спартака» Бонгонда сравнил уровень Ла Лиги с РПЛ
Конголезец перешёл в состав красно-белых из «Кадиса».
25.08.2023 15:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Агент Сафонов заявил, что Захарян приехал в испанский топ-клуб
«Реал Сосьедад» будет играть в Лиге чемпионов.
25.08.2023 15:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном
«Барселона» продлила контракт с Марком-Андре тер Штегеном
Немецкий голкипер продлил соглашение с каталонцами до середины 2028 года.
25.08.2023 15:08
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.