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Okko может предъявить судебные претензии к «Газпром-Медиа» за показ на «Матч ТВ» отбора на Евро-2024

Онлайн-площадка приобретала эксклюзивные права.
Okko может предъявить судебные претензии к «Газпром-Медиа» за показ на «Матч ТВ» отбора на Евро-2024
06 сентября 2023 18:51
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Стрименговый сервис Okko обвинил «Телеспорт Груп» в незаконной перепродаже прав на показ отборочного турнира на Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа».

Okko первым приобрел права на трансляции в 2021 году и заявляет, что они были эксклюзивными, о чем был уведомлен «Газпром-Медиа», владеющий каналами семейства «Матч», в том числе федеральным телеканалом «Матч ТВ».

«В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли. Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании Петром Макаренко в судебном порядке», - приводит РБК слова генерального директора Okko Сергея Шишкина.

Шишкин не исключает, что в дальнейшем Okko предъявит судебные претензии и к «Газпром-Медиа».

Первые трансляции «Матч ТВ» отбора на Евро-2024 запланированы на 7 сентября. В программе стоят два матча: Казахстан - Финляндия (16:50 мск) и Франция - Ирландия (21:35).

источник: РБК
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