В Минспорта одобрили получение легионерами российского гражданства

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о своем отношении к тому, что хоккейные и футбольные легионеры, выступающие в России, получают гражданство РФ.

«Я спокойно отношусь к этому процессу, если он естественный. Если люди заслужили право быть гражданином Российской Федерации за счет своих спортивных успехов, их вклад в развитие российского спорта имеет большую значимость, то я к этому отношусь положительно. Мы рекомендуем со стороны министерства спорта такие решения принимать», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что в феврале бразильские футболисты Малком и Клаудиньо получили российское гражданство указом президента страны. В июле глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ американского хоккеиста Бреннана Менелла.