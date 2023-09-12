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В Минспорта одобрили получение легионерами российского гражданства

С таким заявлением выступил глава ведомства.
12 сентября 2023 14:36
автор: Степан Шереметьев

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о своем отношении к тому, что хоккейные и футбольные легионеры, выступающие в России, получают гражданство РФ.

«Я спокойно отношусь к этому процессу, если он естественный. Если люди заслужили право быть гражданином Российской Федерации за счет своих спортивных успехов, их вклад в развитие российского спорта имеет большую значимость, то я к этому отношусь положительно. Мы рекомендуем со стороны министерства спорта такие решения принимать», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

Напомним, что в феврале бразильские футболисты Малком и Клаудиньо получили российское гражданство указом президента страны. В июле глава государства подписал указ о приеме в гражданство РФ американского хоккеиста Бреннана Менелла.

источник: «РИА Новости»
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