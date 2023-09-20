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Титов объяснил, почему спортсмены в футболе завершают карьеру раньше, чем игроки в хоккей

Бывший футболист назвал главную сложность игры с мячом.
20 сентября 2023 16:34
автор: Глеб Шевяков

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов назвал причину, по которой играть в хоккей на дистанции легче, чем в футбол.

«Футбольный век очень маленький. В хоккее можно играть до 40, потому что на коньках катаешься – оттолкнулся, поехал. В футболе ты сам бегаешь – это намного сложнее. Время летит неумолимо», – приводит слова Титова Metaratings.ru.

Титов завершил профессиональную карьеру футболиста в 2012 году. В составе «Спартака» он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

источник: Metaratings.ru
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