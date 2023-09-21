«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Ракув» в матче Лиги Европы

Итальянская «Аталанта» обыграла польский «Ракув» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Бергамо и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте отличился бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе. Автором голевой передачи стал защитник Давиде Дзаппакоста.

На 66-й минуте бразильский защитник Эдерсон увеличил преимущество бергамасков. Ассистентом выступил его партнёр по амплуа Маттео Руджери.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 62-й минуте.