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«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Ракув» в матче Лиги Европы

Россиянин появился на поле во втором тайме.
«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Ракув» в матче Лиги Европы
21 сентября 2023 23:53
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Итальянская «Аталанта» обыграла польский «Ракув» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Бергамо и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте отличился бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе. Автором голевой передачи стал защитник Давиде Дзаппакоста.

На 66-й минуте бразильский защитник Эдерсон увеличил преимущество бергамасков. Ассистентом выступил его партнёр по амплуа Маттео Руджери.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 62-й минуте.

источник: «Советский спорт»
Результаты матчей Лиги Европы 21 сентября
Всего было сыграно 16 матчей.
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