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Гол Кокорина не помог «Арису» в матче Лиги Европы со «Спартой»

Чехи победили со счётом 3:2.
Гол Кокорина не помог «Арису» в матче Лиги Европы со «Спартой»
21 сентября 2023 23:56
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Арис"

В Праге (Чехия) завершился матч первого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Спарта» принимала кипрский «Арис».

Встреча завершилась победой «Спарты» со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте - с пенальти отличился российский форвард «Ариса» Александр Кокорин.

На 20-й минуте «Спарта» сравняла счёт усилиями Ладислава Крейчи, а на 25-й минуте Крейчи оформил дубль, выведя чехов вперёд.

На 67-й минуте Мартин Витик удвоил преимущество «Спарты» в счёте.

На 90-й минуте матча Шави Бабика сократил отставание «Ариса» в счёте, однако на большее гостей не хватило.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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Всего было сыграно 16 матчей.
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