Гол Кокорина не помог «Арису» в матче Лиги Европы со «Спартой»

В Праге (Чехия) завершился матч первого тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Спарта» принимала кипрский «Арис».

Встреча завершилась победой «Спарты» со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте - с пенальти отличился российский форвард «Ариса» Александр Кокорин.

На 20-й минуте «Спарта» сравняла счёт усилиями Ладислава Крейчи, а на 25-й минуте Крейчи оформил дубль, выведя чехов вперёд.

На 67-й минуте Мартин Витик удвоил преимущество «Спарты» в счёте.

На 90-й минуте матча Шави Бабика сократил отставание «Ариса» в счёте, однако на большее гостей не хватило.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.