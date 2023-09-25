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Бонус на День рождения от БК «Мелбет»

Отыграть бонус — легко!
Бонус на День рождения от БК «Мелбет»
25 сентября 2023 18:05
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автор фото: БК «Мелбет»

БК «Мелбет» продолжает развивать многоуровневую программу лояльности и представляет новую акцию – «Бонус на День рождения». Теперь именинники БК «Мелбет» могут рассчитывать на бонус до 20 000 рублей в течение семи дней после даты рождения, указанной при прохождении идентификации. Размер бонуса зависит от результатов игры именинника в предшествующем месяце.

Отыграть бонус — легко! Достаточно заключить всего лишь один успешный экспресс из трех событий с коэффициентом от 1,5 каждое. В случае успешного отыгрыша сумма бонуса поступит на основной баланс игрока. Срок действия бонуса семь дней.

А для любителей длинных экспрессов и отечественного футбола БК «Мелбет» подготовила еще одно выгодное предложение. Акция «Экспресс Страховка на РПЛ и Первую Лигу» призвана поддержать футбольных энтузиастов и предоставить им возможность наслаждаться ставками на любимые команды.

Если ваш экспресс «не доехал» всего лишь из-за одного события, БК «Мелбет» вернет 10% от суммы вашей ставки на основной баланс. Это надежная защита, которая подстрахует игрока при составлении длинных комбинированных ставок. Что особенно важно, страховка не требует отыгрыша и может быть сразу использована для заключения новых пари или вывода средств, а максимально возможный размер страховки составляет 10 000 рублей. В акции участвуют все пари «экспресс» от пяти событий РПЛ и/или Мелбет-Первой Лиги с коэффициентом от 1,5 каждое.

Кроме того, при регистрации с промокодом SOVSPORT, вы получите бонус на первый депозит, увеличив его до 25 000 рублей. Подробная информация об условиях акций, а также других предложениях на сайте melbet.ru.

источник: «Советский спорт»
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