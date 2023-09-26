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Хоккеист Лукоянов предложил переименовать футбольный клуб «Рубин» в «Ак Барс»

В Казани могут заняться интересным брендингом.
26 сентября 2023 10:51
автор: Виталий Стопин

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов выдвинул неожиданное предложение. Российский хоккеист считает, что стоит задуматься о переименовании футбольного клуба «Рубин» в «Ак Барс».

«Давайте всё «Ак Барсом» назовём. И «Рубин» уберём. Стадион же уже назван «Ак Барс Арена», поэтому и футбольную команду тоже надо так назвать», — цитирует Лукоянова «РИА Новости Спорт».

Ранее тренер регбийного клуба из Казани «Стрела» Джей Пи Нил на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым выдвинул предложение, согласно которому его команду стоит переименовать в «Ак Барс».

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (3-4 в серии).

«Рубин» в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги и вернулся в РПЛ. Сейчас казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Накануне, 25 сентября, они в гостях победили воронежский «Факел» (0:1).

источник: «РИА Новости»
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