Президент 2DROTS: сказка закончилась с дерьмовым привкусом

Президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о поражении команды от «Химок» (0:2) в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России

«К сожалению, сказка закончилась с дерьмовым привкусом. Все самое плохое, что могло случиться, случилось сегодня. Все неудачи, которые могли произойти, произошли. Но я горжусь нашей командой. Мы далеко прошли и подарили людям счастье и эмоции. Это самое главное. В этом сезоне мы прыгнули выше головы? Как будто да», — приводит слова Панасюка «СЭ».

Следующий соперник «Химок» в Кубке России станет известен после того, как состоится жеребьёвка в пятницу, 29 сентября.