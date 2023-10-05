Игрок БК «Мелбет» поднял более 50 000 рублей со ставки всего в 100 рублей

Один из игроков БК «Мелбет» решил проверить свою удачу и сделал ставку всего в 100 рублей, которые в итоге превратил в 50 162,34 рубля! Давайте вместе разберемся, как ему это удалось.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

Ставка на Исход: П2, с коэффициентом 1.78

Игрок начал путь с матча «Бернли» против «Манчестер Юнайтед». Следуя интуиции и анализу, он поставил на победу «Манчестер Юнайтед». Ставки у «Мелбет» всегда сопровождаются привлекательными коэффициентами, и в этот раз они сработали в пользу игрока.

«Альмерия» — «Валенсия»

Ставка на Обе команды забьют: Да, с коэффициентом 1.95

В следующем матче между «Альмерией» и «Валенсией» игрок решил сделать ставку на обе команды – на то, что они забьют гол. Эта ставка оправдала себя, и счет в его пользу стал только крепче.

«Брест» — «Лион»

Ставка на Исход: П1, с коэффициентом 2.6

Далее нас ждало противостояние между «Брестом» и «Лионом». Игрок рискнул и поставил на победу «Бреста». И его вера оказалась правильной, когда «Брест» одержал победу!

«Алькоркон» — «Уэска»

Ставка на Исход: П2, с коэффициентом 3.6

Игрок не останавливался на достигнутом и решил пойти на еще один риск. Ставка на «Уэску» в игре против «Алькоркона», где коэффициент был высоким — 3.6, была принята. И угадайте что? «Уэска» победила!

«Расинг Сантандер» — «Альбасете»

Ставка на Исход: П1, с коэффициентом 2.5

«Расинга Сантандер» в игре против «Альбасете» — ставка на победу первой команды также оказалась успешной.

«Анкона» — «Ювентус» (до 23)

Ставка на Исход: П2, с коэффициентом 3.2

Игрок уверенно поставил на победу «Ювентуса» (до 23) в матче против «Анконы». И, конечно же, его ставка оправдала себя.

«Сент-Паули» — «Шальке 04»

Ставка на Исход: П1, с коэффициентом 1.93

Последний штрих в удивительной серии ставок был сделан на пользу «Сент-Паули» в игре с «Шальке 04».

В итоге игрок увеличил свою ставку в 501,623 раза и выиграл 50 162,34 рубля. «Мелбет» поздравляет его с топовым достижением и желает еще больше удачных экспрессов. Напомним, что при регистрации с промокодом SOVSPORT на официальном сайте БК вы получите бонус на первый депозит, увеличив его до 25 000 рублей.

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