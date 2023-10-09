БК «Мелбет» разыграла более 1 млн рублей среди любителей российского футбола

С начала сентября представители букмекерской компании «Мелбет» провели три крупных розыгрыша в Калининграде, Астрахани и Ярославле. В дни проведения матчей на стадионах были установлены фирменные чёрно-жёлтые шатры компании, вокруг которых проводились различные активности.

Посетители матчей могли испытать свою меткость в ударах по специальным футбольным воротам, продемонстрировать координацию в конкурсах чеканки мяча или показать знание истории любимых команд в специальных квизах, которые проводили ведущие мероприятия. Успешно прошедших эти испытания зрители были вознаграждены фирменными призами от компании «Мелбет».

Гвоздём программы мероприятий стали розыгрыши призов, зарегистрироваться на которые можно было до начала футбольной встречи и в перерыве. Сами розыгрыши проходили после окончания встречи. Всего в розыгрышах приняли участия более 350 болельщиков, трое из которых стали обладателями игровых приставок Sony PlayStation 5, а общая аудитория трёх мероприятий превысила цифру в 15 тыс. человек.

Помимо основного приза на мероприятиях были разыграны фирменные футбольные мячи БК «Мелбет», брендированные портативные колонки JBL Flip 5 и беспроводные наушники Honor. Общая стоимость призового фонда на три мероприятия превысила 1 млн рублей.

Следующий сезон мероприятий от БК «Мелбет» стартует в мае 2024 года после установления теплой погоды. Представители компании обещают значительно расширить географию проведения и призовой фонд розыгрышей, что бы ещё большее количество участников смогли выиграть ценные призы. А в период осенне-зимней паузы на сайте БК «Мелбет» будут действовать специальные акции для тех, кто заключает пари на события отечественного футбола.

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