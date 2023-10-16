Обнаружено тело 18-летнего футболиста «Кордовы», пропавшего без вести несколько дней назад

Издание AS сообщило, что сегодня, 16 октября, было обнаружено безжизненное тело 18-летнего футболиста «Кордовы» Альваро Прието.

Источник сообщает, что тело молодого человека было найдено репортёром Альберто Каталаном между двумя вагонами поезда под мостом на вокзале Санта-Хуста в Севилье.

«В «Кордове» сожалеют, что наш молодой футболист Альваро Прието найден мёртвым. От имени клуба мы благодарим всех за понимание в это тяжёлое время и за проявление уважения, а также любви. Покойся с миром, Альваро», — написано в официальном аккаунте «Кордовы» в социальных сетях.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что последний раз Прието был замечен на железнодорожной станции Санта-Хуста в Севилье. Его намерением было сесть на поезд, направляющийся в Кордову. После этого момента связь с футболистом оборвалась. Сообщалось, что последними, кто видел Прието, были сотрудники железнодорожной станции, которые призвали его покинуть железнодорожные пути, когда он попытался пройти по ним, игнорируя предупреждения и минуя несколько подземных туннелей.