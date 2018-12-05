«Валенсия» переиграла «Эбро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

Футбол 05 декабря 2018 00:09 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Валенсии» обыграли «Эбро» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании со счетом 1:0.

В составе победителей голом на 59-й минуте отметился Миши Батшуайи.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте.

Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Валенсии». Таким образом, команда Черышева пробилась в 1/8 финала Кубка Испании.

Еще в одном матче 1/16 финала «Хетафе» на своем поле одержал крупную победу над «Кордобой» - 5:1 (первый матч - 2:1).

Добавим, что игры 1/8 финала пройдут 9 и 16 января 2019 года, соперники определены путем жеребьевки.