«Валенсия» переиграла «Эбро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании - Советский спорт
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    • Футбол05 декабря 2018 00:09Источник: «Советский спорт»

    «Валенсия» переиграла «Эбро» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

    Футболисты «Валенсии» обыграли «Эбро» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании со счетом 1:0.

    В составе победителей голом на 59-й минуте отметился Миши Батшуайи.

    Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 64-й минуте.

    Напомним, что первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Валенсии». Таким образом, команда Черышева пробилась в 1/8 финала Кубка Испании.

    Еще в одном матче 1/16 финала «Хетафе» на своем поле одержал крупную победу над «Кордобой» - 5:1 (первый матч - 2:1).

    Добавим, что игры 1/8 финала пройдут 9 и 16 января 2019 года, соперники определены путем жеребьевки.

    #кубок испании по футболу#фк валенсия#фк эбро#фк хетафе#фк кордоба#черышев денис#Футбол-Россия
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