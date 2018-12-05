Шамиль Тарпищев: "Кубок Кремля" может пройти на новом стадионе "Динамо"

Футбол 05 декабря 2018 10:39 Источник: «Собеседник» Автор: Спирин Дмитрий

Президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев рассказал, что "Кубок Кремля" может пройти на новом стадионе "Динамо".

- Сейчас рассматриваем две точки. Это новый стадион "Динамо" – "ВТБ Арена Парк" . Но сроков мало осталось, потому что до 19 декабря мы должны определиться и сказать международной организации. Наверное, больше шансов, чтобы мы проверили в Крылатском, где есть конькобежный центр и велотрек. Одна из этих трех арен будет принимать 30-й, юбилейный, турнир, - цитирует Тарпищева "Собеседник".

С 1990 года "Кубок Кремля" неизменно проводился в столичном спорткомплексе "Олимпийский".

Стадион "Динамо" закрыли на реконструкцию в начале 2008 года. В разные годы на поле стадиона в Петровском парке в качестве хозяев выступали столичные клубы "Динамо" и ЦСКА.

Первый футбольный матч на новой арене планируют сыграть в марте 2019 года.