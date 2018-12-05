Янкаускас покинул сборную Литвы

Футбол 05 декабря 2018 11:18 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

43-летний специалист отправлен в отставку.

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас отправлен в отставку со своего поста, сообщает «Евро-футбол.ру».

43-летний специалист работал с национальной командой с января 2016 года. Под его руководством сборная Литвы провела 29 матчей, в которых одержала три победы при пяти ничейных результатах и 21 поражении.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Литва набрала шесть очков и заняла пятое место в группе с Англией, Словакией, Шотландией, Словенией и Мальтой.

Минувшей осенью в Лиге наций Литва проиграла все шесть матчей в группе 4 дивизиона C, где ее соперниками были Сербия, Румыния и Черногория.