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Футбол05 декабря 2018 11:18Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Липкин Антон

Янкаускас покинул сборную Литвы

43-летний специалист отправлен в отставку.

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас отправлен в отставку со своего поста, сообщает «Евро-футбол.ру».

43-летний специалист работал с национальной командой с января 2016 года. Под его руководством сборная Литвы провела 29 матчей, в которых одержала три победы при пяти ничейных результатах и 21 поражении.

В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года Литва набрала шесть очков и заняла пятое место в группе с Англией, Словакией, Шотландией, Словенией и Мальтой.

Минувшей осенью в Лиге наций Литва проиграла все шесть матчей в группе 4 дивизиона C, где ее соперниками были Сербия, Румыния и Черногория.

#сборная литвы по футболу#янкаускас эдгарас
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