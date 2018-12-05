"Спартак" и "Урал" разошлись миром в первом матче 1/4 финала Кубка России

Футбол 05 декабря 2018 21:24

Встреча прошла на "Открытии Арене".

Футболисты московского "Спартака" сыграли вничью с "Уралом" в первом матче 1/4 финала Кубка России – 1:1.

В составе красно-белых на 48-й минуте отличился алжирский хавбек Софьян Ханни. Единственный гол для гостей забил российский нападающий Владимир Ильин.

Ответный матч между командами состоится 24 февраля в Екатеринбурге.

Кубок России

1/4 финала

Первый матч

"Спартак" – "Урал" – 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 48 Ханни, 1:1 – 67 Ильин.

"Спартак": Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Комбаров (Ташаев, 81), Мельгарехо (Педро Роша, 71), Тимофеев (Попов, 65), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

"Урал": Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Брызгалов, Егорычев (Жигулев, 68), Бавин, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин (Панюков, 85).

Предупреждения: Бавин (13), Кутепов (21), Комбаров (40), Егорычев (53), Глушаков (55), Эль-Кабир (90).