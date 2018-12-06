«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»

Футбол 06 декабря 2018 01:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу».

Футболисты «Барселоны» нанесли разгромное поражение клубу «Культураль Леонеса» со счетом 4:1.

В составе каталонцев отличились Мунир Эль-Хаддади, Малком и Денис Суарес, оформивший дубль. Единственный гол гостей забил полузащитник Хосеп Сенье.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

В параллельном матче 1/16 финала турнира «Вальядолид» обыграл «Мальорку» со счётом 2:1 (первый матч – 2:1) и прошел дальше.