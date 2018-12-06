«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу» - Советский спорт
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    • Футбол06 декабря 2018 01:48Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»

    Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу».

    Футболисты «Барселоны» нанесли разгромное поражение клубу «Культураль Леонеса» со счетом 4:1.

    В составе каталонцев отличились Мунир Эль-Хаддади, Малком и Денис Суарес, оформивший дубль. Единственный гол гостей забил полузащитник Хосеп Сенье.

    Напомним, первый матч команд завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Таким образом, «Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании.

    В параллельном матче 1/16 финала турнира «Вальядолид» обыграл «Мальорку» со счётом 2:1 (первый матч – 2:1) и прошел дальше.

    #кубок испании по футболу#фк барселона
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