Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол 13 декабря 2018 01:10

Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов и определились все участники 1/8 финала турнира.

В плей-офф турнира вышли:

Победители групп – «Барселона», «Реал» (оба – Испания), «Бавария», «Боруссия» Д (оба –Германия), «Порту» (Португалия), «ПСЖ» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия)

Вторые места в группах – «Атлетико» (Испания), «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «Шальке» (Германия), «Аякс» (Голландия), «Лион» (Франция), «Рома» (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Команды будут разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам.

Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала 12/13 и 19/20 февраля в гостях, а ответные 5/6 и 12/13 марта – дома.