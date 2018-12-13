«Интер», «Шахтер» и «Валенсия» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол13 декабря 2018 01:27

    «Интер», «Шахтер» и «Валенсия» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы

    Завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов и определились команды, которые продолжат участие в Лиге Европы.

    Команды занявшие третьи места в группах и сыграют в 1/16 финала ЛЕ: «Брюгге» (Бельгия), «Интер», «Наполи» (оба – Италия), «Галатасарай» (Турция), «Бенфика» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Виктория» (Чехия), «Валенсия» (Испания).

    Напомним, жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Команды будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, получат статус сеяных.

    Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

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