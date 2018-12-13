«Астана» уступила на выезде «Ренну» и не смогла пробиться в 1/16 Лиги Европы

Футбол 13 декабря 2018 22:47 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Астаны» проиграли «Ренну» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2.

В составе французской команды дублем отметился Исмаила Сарр (68-я и 73-я минуты).

Отметим, что на 67-й минуте полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго не реализовал пенальти.

После этой победы «Ренн» набрал девять очков поднялся на вторую строчку в группе К и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Астана», имея в активе восемь баллов, заняла итоговое третье место и не смогла пробиться в 1/16 финала турнира.