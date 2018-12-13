«Астана» уступила на выезде «Ренну» и не смогла пробиться в 1/16 Лиги Европы - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    АЕК Ларнака
    Байер
    1
    2
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Лудогорец
    Цюрих
    1
    1
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    РБ Лейпциг
    Русенборг
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Селтик
    Ред Булл Зальцбург
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Копенгаген
    Бордо
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Славия П
    Зенит
    2
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Спартак Тр
    Фенербахче
    1
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Динамо З
    Андерлехт
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Спортинг
    Ворскла
    3
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Арсенал
    Карабах
    1
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Дюделанж
    Бетис
    0
    0
  • Лига Европы
    6-й тур
    перерыв
    Олимпиакос
    Милан
    0
    0
    • Футбол13 декабря 2018 22:47Источник: «Советский спорт»

    «Астана» уступила на выезде «Ренну» и не смогла пробиться в 1/16 Лиги Европы

    Футболисты «Астаны» проиграли «Ренну» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:2.

    В составе французской команды дублем отметился Исмаила Сарр (68-я и 73-я минуты).

    Отметим, что на 67-й минуте полузащитник «Ренна» Бенжамен Буриго не реализовал пенальти.

    После этой победы «Ренн» набрал девять очков поднялся на вторую строчку в группе К и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Астана», имея в активе восемь баллов, заняла итоговое третье место и не смогла пробиться в 1/16 финала турнира.

    #лига европы#фк астана#фк ренн
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта