«Милан» проиграл «Олимпиакосу» и не смог пробиться в 1/16 Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 00:56Источник: «Советский спорт»

    «Милан» проиграл «Олимпиакосу» и не смог пробиться в 1/16 Лиги Европы

    Футболисты «Милана» проиграли «Олимпиакосу» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:3.

    В составе греческого клуба голом отметился Пап Сиссе (60-я минута) и Костас Фортунис (81). Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Милана» Кристиан Сапата (69). Он же на 71-й минуте стал автором единственного гола итальянской команды.

    «Олимпиакос» набрал десять очков и занял вторую строчку в турнирной таблице группы F. «Милан», также имея в активе десять баллов, расположился на третьем месте, уступив греческому клубу лишь по дополнительным показателям.

    #лига европы#фк милан#фк олимпиакос
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