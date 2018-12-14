«Милан» проиграл «Олимпиакосу» и не смог пробиться в 1/16 Лиги Европы

Футбол 14 декабря 2018 00:56 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Милана» проиграли «Олимпиакосу» в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:3.

В составе греческого клуба голом отметился Пап Сиссе (60-я минута) и Костас Фортунис (81). Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Милана» Кристиан Сапата (69). Он же на 71-й минуте стал автором единственного гола итальянской команды.

«Олимпиакос» набрал десять очков и занял вторую строчку в турнирной таблице группы F. «Милан», также имея в активе десять баллов, расположился на третьем месте, уступив греческому клубу лишь по дополнительным показателям.