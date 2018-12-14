«Зенит» попал в число сеяных команд при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 15:47Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    «Зенит» попал в число сеяных команд при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы

    «Краснодар» – в корзине несеяных.

    Стали известны составы корзин при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы, которая пройдет в понедельник.

    Сеяные: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия).

    Несеяные: БАТЭ (Белоруссия), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

    Отметим, что сеяные команды проведут ответный матч дома. При жеребьевке будут разведены команды, представляющие одну ассоциацию, а также игравшие в одной группе.

    Первые матчи 1/16 финала пройдут 14 февраля, ответные – 21 февраля.

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