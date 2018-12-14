Людмила Муравьева: Кокорин еще в юниорах не раз демонстрировал свою «удаль», точнее, бесшабашность - Советский спорт
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    • Футбол14 декабря 2018 15:55Источник: «Свободная Пресса»Автор: Сметанникова Дарья

    Людмила Муравьева: Кокорин еще в юниорах не раз демонстрировал свою «удаль», точнее, бесшабашность

    Капитан сборной СССР по баскетболу, олимпийская чемпионка 1980 года Людмила Муравьева прокомментировала ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    «С юных лет все вокруг им только и говорили, какие они талантливые. Подпитывая слова денежными выплатами, сумма которых с годами все возрастала. Причем, главным образом, чтобы удержать «гениев» от перехода в другую школу, клуб. А мелкие шалости оставались без наказания. Тот же Кокорин еще в юниорах не раз демонстрировал свою «удаль», точнее, бесшабашность. Решил, видимо, что так будет всегда. В отечественном спорте, да и не только в спорте, проблема «медных труб», увы, не новая. Это стало даже уже вроде национальной российской традиции. Как появляются какие трудности, собираем волю в кулак и успешно, часто всем миром, их преодолеваем. Назло врагу, так сказать. А чуть улучшилось материальное положение, смотришь, расслабились, и полезла тут всякая дрянь…», - цитирует Муравьеву «Свободная пресса».

    Напомним, 11 октября Мамаев и Кокорин были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    #муравьева людмила#кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия
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