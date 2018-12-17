Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбол 17 декабря 2018 10:11 Источник: «Российская газета» Автор: Спирин Дмитрий

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов.

Соперниками немецких "Баварии" и "Боруссии", испанских "Реала" и "Барселоны", английского "Манчестер Сити", французского "ПСЖ", итальянского "Ювентуса" и португальского "Порту" станут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Рома", "Шальке", "Лион" или "Аякс".

Команды из одной страны будут разведены по разным парам, напоминает "Российская газета".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся уже в феврале. А сама жеребьевка пройдет в понедельник, 17 декабря, в 14:00 по московскому времени.