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Футбол17 декабря 2018 10:11Источник: «Российская газета»Автор: Спирин Дмитрий

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого раунда плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов.

Соперниками немецких "Баварии" и "Боруссии", испанских "Реала" и "Барселоны", английского "Манчестер Сити", французского "ПСЖ", итальянского "Ювентуса" и португальского "Порту" станут "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Рома", "Шальке", "Лион" или "Аякс".

Команды из одной страны будут разведены по разным парам, напоминает "Российская газета".

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся уже в феврале. А сама жеребьевка пройдет в понедельник, 17 декабря, в 14:00 по московскому времени.

#лига чемпионов
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